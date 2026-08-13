سيدي بوزيد: عدد من المعطلين عن العمل يطالبون بانتدابهم وتفعيل القانون عدد18 لسنة 2025

نفّذ عدد من المعطّلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد، للمطالبة بانتدابهم وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب.وبيّنت الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد، زهور فريجي، في تصريح لوكالة "وات"، أن "هذا التحرك يأتي على خلفية المماطلة المنتهجة في ملف أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، وبالتزامن مع عيد المرأة الذي يعتبر يوما احتفاليا رمزيا".وأضافت أنّ المحتجين يطالبون بإنشاء المنصة الالكترونية، وإصدار الأوامر الترتيبية، والشروع في انتداب أول دفعة ضمن الفصل 57 من ميزانية 2026، ورفض تحويل الملف الى ميزانية 2027.