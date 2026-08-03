تقدم ساقية الدائر:الكشف عن قائمة اللاعبين المنتدبين

كشف تقدم ساقية الدائر الصاعد لبطولة المحترفة الأولى اليوم الاثنين عن قائمة اللاعبين المنتدبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.الحارس رشاد الشليالحارس عبد القادر شويةالمدافع الإيفواري إبراهيم بيرترانالمدافع ضياء المعتوقيالمهاجم الهادي منتصرالمهاجم محمد علي العمريالمهاجم أمير الجواديالمهاجم النيجيري صامويل جونيوريذكر أنّ تقدم ساقية الدائر سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة، التي تنطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري، باستقبال شبيبة العمران.