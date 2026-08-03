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تقدم ساقية الدائر:الكشف عن قائمة اللاعبين المنتدبين

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 15:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف تقدم ساقية الدائر الصاعد لبطولة المحترفة الأولى اليوم الاثنين عن قائمة اللاعبين المنتدبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وضمت القائمة 8 لاعبين في مختلف المراكز على النحو الاتي:
الحارس رشاد الشلي

الحارس عبد القادر شوية
المدافع الإيفواري إبراهيم بيرتران
المدافع ضياء المعتوقي

المهاجم الهادي منتصر
المهاجم محمد علي العمري
المهاجم أمير الجوادي
المهاجم النيجيري صامويل جونيور
يذكر أنّ تقدم ساقية الدائر سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة، التي تنطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري، باستقبال شبيبة العمران.
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