JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:06 Tunis

رئيس منظمة الأعراف: تحويلات التونسيين بالخارج مرشحة لتجاوز 9 مليارات دينار في 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3c2e3dde2447.12458607_jfohglkqnpmie.jpg>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 13:35 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 8.8 مليارات دينار خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026.

وأوضح ماجول، خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، أن هذه التحويلات تمثل موردا مهما للاقتصاد الوطني، داعيا إلى توجيه جزء أكبر منها نحو الاستثمار المنتج والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.


وأشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يناهز مليوني شخص، معتبرا أنهم يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا هاما، وأن خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم يمكن أن تتحول إلى مشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.


وشدد على ضرورة توفير مناخ أعمال أكثر جاذبية وآليات مرافقة فعالة، بما يتيح ربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.

كما أبرز تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في صدارة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمار.

وأضاف أن الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل، يعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالبلاد، لافتا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن أكثر من 4400 مشروع بكلفة تناهز 28.6 مليار دينار، بما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين.

ودعا ماجول، في ختام كلمته، رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم يمثلون خير سفراء لتونس وقادرون على الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333839

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 أوت 2026 | 17 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:07
19:28
16:15
12:33
05:25
03:44
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
5.81 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
40°-27
41°-28
41°-29
39°-30
  • Avoirs en devises 23217,4
  • (31/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37850 DT
  • (31/07)
  • 1 $ = 2,94015 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/07)     861,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/07)   29751 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio