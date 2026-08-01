رئيس منظمة الأعراف: تحويلات التونسيين بالخارج مرشحة لتجاوز 9 مليارات دينار في 2026

أكد رئيس، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحوخلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزهاخلال سنة 2026.وأوضح ماجول، خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، أن هذه التحويلات تمثل موردا مهما للاقتصاد الوطني، داعيا إلى توجيه جزء أكبر منها نحو الاستثمار المنتج والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يناهز مليوني شخص، معتبرا أنهم يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا هاما، وأن خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم يمكن أن تتحول إلى مشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وشدد على ضرورة توفير مناخ أعمال أكثر جاذبية وآليات مرافقة فعالة، بما يتيح ربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.كما أبرز تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو، منهااستثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في صدارة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمار.وأضاف أن الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات، يعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالبلاد، لافتا إلى أن مخطط التنميةيتضمن أكثر منبكلفة تناهز، بما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين.ودعا ماجول، في ختام كلمته، رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم يمثلون خير سفراء لتونس وقادرون على الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.