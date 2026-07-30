سليانة: السيطرة على حريق غابي بمنطقة العسلة من عمادة الفضول بكسرى

تمكّن أعوان دائرة الغابات وأعوان الحماية المدنية بسليانة من السيطرة على حريق غابي نشب، ظهر اليوم الخميس، بمنطقة العسلة في عمادة الفضول من معتمدية كسرى، وفق مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيران أتت على حوالي نصف هكتار من النسيج الغابي، مرجحا أن يكون الحريق مفتعلا بهدف التوسع في الملك الغابي، وفق تصوّره.وأشار إلى أنه تم تسخير 3 شاحنات إطفاء وسيارة إطفاء تابعة لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة من أجل السيطرة على الحريق.