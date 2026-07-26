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ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن تهديدات مباشرة لإيران

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 22:23 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، سلسلة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمنت رسائل وتهديدات مباشرة ضد إيران.

وأظهرت إحدى الصور طائرات تشن هجوما على جزيرة خارك الإيرانية، مع انفجارات ضخمة تهز الجزيرة التي تعد من أبرز مراكز تصدير النفط الإيراني.


كما نشر ترامب صورة أخرى ظهر فيها واقفا على متن سفينة، رافعا العلم الأمريكي، بينما ألقى بالعلم الإيراني على أرضية السفينة، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "هذه ناقلة النفط خاصة بنا الآن!".


وفي منشور ثالث، نشر صورة لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مرفقة بعبارة: "لا مزيد من المحركات".

وتأتي هذه المنشورات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد ترامب بشكل متكرر على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي في رسائله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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