ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن تهديدات مباشرة لإيران

نشر الرئيس الأمريكي، مساء الأحد، سلسلة منعبر منصته، تضمنت رسائل وتهديدات مباشرة ضد إيران.وأظهرت إحدى الصور طائرات تشن هجوما علىالإيرانية، مع انفجارات ضخمة تهز الجزيرة التي تعد من أبرز مراكز تصدير النفط الإيراني.كما نشر ترامب صورة أخرى ظهر فيها واقفا على متن سفينة، رافعا العلم الأمريكي، بينما ألقى بالعلم الإيراني على أرضية السفينة، وأرفقها بتعليق جاء فيه:وفي منشور ثالث، نشر صورة لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مرفقة بعبارة:وتأتي هذه المنشورات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد ترامب بشكل متكرر على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي في رسائله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.