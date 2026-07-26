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الألمانية تمارا كورباتش تحرز لقب دورة هامبورغ للتنس

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 20:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توجت الألمانية تمارا كورباتش، اليوم الأحد، بلقب دورة هامبورغ للتنس، عقب فوزها في المباراة النهائية على المجرية آنا بوندار بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

وأحرزت كورباتش (31 عاما) بذلك اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات، بعدما كانت  توجت قبل ثلاثة أعوام بلقب دورة كلوج الرومانية من فئة 250 نقطة.

 في المقابل، أخفقت بوندار (29 عاما) في إحراز أول لقب في مسيرتها الاحترافية، بعدما منيت بخسارتها الثانية تواليا في نهائي دورة هامبورغ، إثر حلولها وصيفة أيضا في نسخة 2025.
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