انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بمناطق من اقليم نابل-الحمامات

سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب، بداية من الساعة التاسعة ليلا من اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 ،على مناطق سيدي معمر وحي الناظور وادي الغار واد النحل التابعة لاقليم نابل -الحمامات.ويندرج هذا الاجراء،وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في اطار اشغال ضرورية ومستعجلة لتدعيم قدرة ضخ المياه بمحطة سيدي معمر نحو خزان الحمامات العليا.ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم السبت 25 جويلية 2026 بعد انتهاء الاشغال اللازمة والتي ستتواصل على مدار الساعة.