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اليوم العالمي لمهارات الشباب: برنامج "وايز 2.0" يدعم تشغيل خريجات الاختصاصات العلمية والتكنولوجية

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 19:10 قراءة: 1 د, 0 ث
      
اختتم برنامج "وايز 2.0"، الذي تنظمه هيئة الاممم المتحدة للمرأة في تونس، فعالياته بتنظيم يوم للقاءات المهنية جمع شابات متحصلات على شهادات في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بعدد من المؤسسات والشركات، وذلك في إطار دعم إدماجهن في سوق الشغل.

وشكل هذا اللقاء، الذي انتظم في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب، محطة أساسية ضمن مسار البرنامج الذي انطلق بدورة تكوينية خصصت لتطوير مهارات المشاركات في مجال البحث عن العمل من خلال التدريب على إعداد السير الذاتية والتحضير لمقابلات الانتداب وتقديم المسارات العلمية والمهنية وتعزيز الثقة بالنفس.


وأتاح يوم اللقاءات المهنية للمشاركات فرصة التواصل المباشر مع ممثلي مؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة والتعرف على إمكانيات الانتداب والتربص والتعاون بما يساهم في خلق روابط بين الكفاءات الشابة واحتياجات سوق الشغل.


ومثل البرنامج فضاء للتعارف وتبادل الخبرات بين الشابات الباحثات عن فرص مهنية والمؤسسات الراغبة في استقطاب كفاءات جديدة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأسابيع القادمة الاعلان عن النتائج والأرقام الرئيسية المتعلقة ببرنامج "وايز 2.0" الذي يهدف إلى دعم انتقال الشابات من مرحلة اكتساب المهارات إلى مرحلة توظيفها في مسارات مهنية واعدة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب في 15 جويلية من كل سنة بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرص التعليم والتكوين المهني والاندماج في سوق العمل.
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