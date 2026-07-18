اتفاق على إعداد برنامج تعاون بين البريد التونسي والمدرسة الوطنية للإدارة لتطوير كفاءات الموارد البشرية

تم خلال اجتماع تنسيقي انعقد، الخميس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، الاتفاق بين مؤسسة البريد التونسي والمدرسة الوطنية للإدارة على إعداد برنامج تعاون عملي يهدف إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية بالقطاع العمومي وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بالمرفق العام.وشكل اللقاء، الذي أشرف عليه كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي، ياسين فريعة، ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي، مناسبة لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق إرساء شراكة استراتيجية مستدامة بين المؤسستين.كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتثمين التجارب والخبرات المتراكمة لدى الجانبين من خلال تطوير برامج تكوينية مشتركة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة المؤسسات ومواكبتها للتحديات والتحولات الراهنة.