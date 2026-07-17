بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم: سحب رزنامة الموسم الجديد يوم 29 جويلية الجاري (رئيس الرابطة)

تسحب رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم 2026-2027 يوم 29 جويلية الجاري، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد اليوم الجمعة.وأضاف بن محمد ان قرعة سحب رزنامة البطولة ستجرى بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا من التاريخ المذكور.من جهة اخرى، قال رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة انه لم يتم تحديد بعد موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية.جدير بالتذكير ان الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ستقام يومي 22 و 23 اوت القادم، في حين ستدور الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر المقبل.