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بلدية تونس: جلسة عمل لمتابعة تقدم عدد من المشاريع البلدية بدائرة العمران الأعلى

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 18:43 قراءة: 0 د, 55 ث
      
خصصت جلسة عمل، انتظمت اليوم الأربعاء بمقر بلدية تونس، مع ممثلي المجلس المحلي للدائرة البلدية العمران الأعلى، لمتابعة تقدم عدد من المشاريع البلدية وتدارس الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها.

وتندرج جلسة العمل التي أشرفت عليها سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس بحضور الإطارات والمصالح البلدية المعنية، في إطار اللقاءات الدورية لبلدية العاصمة مع ممثلي المجالس المحلية في مختلف الدوائر البلدية التابعة لها، ترسيخا لمبدأ القرب والإصغاء لمشاغل المواطنين ومتابعة الملفات ذات الأولوية، حسب بلاغ صادر عن البلدية.


وتم خلال جلسة العمل، تبادل وجهات النظر حول جملة من الملفات وفي مقدمتها تحسين وضعية الطرقات ودعم التنوير العمومي وجهر بالوعات تصريف مياه الامطار، بما يضمن جاهزيتها ونجاعتها بعدد من عمادات دائرة العمران الأعلى، ومواصلة العناية بالحدائق والمساحات الخضراء، الى جانب طرح وضعية السوق البلدي بحي ابن خلدون 1 .


وتناولت الجلسة كذلك، ملف استغلال الممتلكات البلدية في ضوء عملية الجرد التي أطلقتها بلدية تونس، بما يتيح تثمين هذه الأملاك وإحكام التصرف فيها وفق رؤية تضمن حسن استغلالها وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة، والتأكيد على مواصلة برنامج مداواة الناموس والحشرات بمختلف الدوائر البلدية، خاصة خلال فصل الصيف، في إطار الحرص على توفير محيط سليم .
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