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جندوبة: السيطرة على حريق نشب بمنطقة وادي التوت من معتمدية فرنانة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 10:52 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انهت فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وعدد هام من المتطوعين، فجر اليوم الاربعاء، السيطرة على الحريق الذي شهدته مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلطة بوعوّان من ولاية جندوبة، مساء أمس الثلاثاء.
وتسبّب الحريق في الحاق اضرار بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الاخر منها واحتراق أكثر من 30 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب، وفق تصريحات استقاها صحفي "وات" من عدد من المتضررين وشهود عيان وأعضاء من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.
وشملت الحرائق عددا من القرى من بينها وادي التوت والشاغر وسيدي حميدة والشواولة وهي مناطق قريبة من حوض بوهرتمة وتعرف بتواتر الحرائق فيها، غير انه لم يسبق ان وصلت الى هذا المستوى من حيث المساحة وحجم الاضرار، وفق ما اكده شهود عيان لصحفي "وات".

ووفق عضو المجلس المحلي بعمادة بوهرتمة زياد البوسعيدي فان تدخل مختلف الأطراف ووصول طائرة عسكرية، مكّن من الحد من توسع الحريق، مؤكدا بدوره تضرر مساكن وممتلكات من الحيوانات.
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