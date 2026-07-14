منتدى أعمال تونسي هندي في تونس أوت المقبل لتعزيز الاستثمار والشراكات الاستراتيجية

تستضيف تونس فعاليات "منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند"، وذلك يوم 18 أوت 2026، بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من كلا البلدين.وينعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كونكت الدولية"، وسفارة الهند بتونس، واتحاد الصناعة الهندي، حيث يهدف هذا الحدث الثنائي رفيع المستوى إلى دفع الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وإرساء إطار مؤسسي مستدام يضمن استمرارية التبادل وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية، وفق كونكت الدولية.ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم ملتقى اقتصادي، تليه لقاءات أعمال ثنائية مباشرة تجمع المؤسسات التونسية بنظيراتها الهندية، إلى جانب حلقات نقاش لبحث آفاق التعاون وتذليل العقبات أمام المستثمرين.وسيركز المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمحورية المشتركة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية (خاصة زيت الزيتون والتمور) وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى قطاع النسيج والملابس وصناعة السيارات ومكوناتها ومشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الصناعة السمعية البصرية والسينما، وفق المصدر ذاته.خديجه