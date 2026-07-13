متساكنو عدد من قرى معتمدية الطويرف يغلقون الطريق الرابطة بين الكاف وجندوبة للمطالبة بتوفير مياه الشرب وصيانة الشبكة

عمد، اليوم الاثنين، عدد من متساكني قرى لذياب، وملالة، والغزازوة، وحي السعادة، وجبل رصاص، والربيعات، وولجنه السدرة، وقرية الخشايشية من معتمدية الطويرف بولاية الكاف، إلى غلق الطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى مفترق الطويرف احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب وتواصل معاناتهم خاصة في فصل الصيف.وأوضح عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن معاناتهم انطلقت منذ سنوات بسبب تهرؤ شبكة التزويد التي تشرف عليها الجمعيات المائية، وعدم صيانتها وصيانة الخزانات المائية التابعة لها، خاصة بعد أن طالتها أضرار وانسدادات حالت دون القدرة على ضخّ المياه، وهي معاناة كثيرا ما تم إعلام السلط المحلية والجهوية بشأنها، وكثيرا ما خضعت لمعاينات ميدانية ووعود دون التوصل لمعالجة تنهي حالة العطش التي يعاني منها المتساكنون ومواشيهم.وأوضحوا أنهم كانوا يتوجّهون على ظهور الدواب، الى العيون كعين خميس، وعين الوشتاتي، وعين ملالة، وعين الخلايفية، وعين وادي القصر، وإلى الوديان القريبة كوادي السعّاي، ووادي المسعي، إلّا أن ذلك لم يعد يجدي في ظل انسداده الموارد المائيّة، وتراجع مستوى تدفقها، وعدم خضوعها للصيانة، كما تنسحب هذه الوضعية على كلّ من بئر الحلوف وبئر بن شريفة بسبب تراجع مستوى مياههما وعدم صيانتهما، رغم أنّهما كانا يخففان من معاناة الأهالي.وأشاروا إلى أن وصول الماء الصالح للشراب لبعض المتساكنين، وعدم وصوله الى متساكنين آخرين، إمّا بسبب ضعف عملية الضخ او لأسباب تضاريسية، عمّق معاناة عدد من متساكني قرى معتمدية الطويرف، مطالبين السلط المحلية والجهوية والمركزية بالتدخل لانهاء معاناتهم خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجات الحرارة.هذا ولم يتسنّ لصحفي "وات" الحصول على توضيحات إضافية بشأن الموضوع من مصدر محلّي مسؤول، رغم المحاولات المتكرّرة.