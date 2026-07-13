JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:26 Tunis

مونديال 2026: النرويجي هالاند يعلن دعمه لإنقلترا بعد خروج النرويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d9111e4b3187.84168536_hopiqfgelmnjk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 09:37 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن الدولي النرويجي لنادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند دعمه للمنتخب الإنقليزي في بقية مشواره بكأس العالم 2026 لكرة القدم اثر إقصاء منتخب بلاده على يد "الأسود الثلاثة" بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي في الدور ربع النهائي.

وأوضح هالاند في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية أن وجود عدد من زملائه في مانشستر سيتي ضمن صفوف المنتخب الإنقليزي إلى جانب ارتباطه الشخصي بإنقلترا يدفعه لمساندة الفريق في البطولة.


وقال: "نعم، لماذا لا. لدي بعض الأصدقاء من مانشستر سيتي في المنتخب الإنقليزي، وأتمنى لهم تحقيق نتائج جيدة. لقد حصلت على قميص إنقلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرا".
وأشاد هالاند بزميله السابق في بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام الذي قاد إنقلترا إلى نصف النهائي بتسجيله هدفي المباراة مؤكدا أنه ليس متفاجئا بما يقدمه اللاعب.

وأضاف "جود صديق جيد، قضينا عامين رائعين معا في دورتموند. إنه لاعب مذهل، ولا أعتقد أن الانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدد أهدافه مستحقة، فهو يسجل ويصنع الفارق باستمرار".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332820

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Demi-finales: demain mardi | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 جويلية 2026 | 28 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:16
12:32
05:11
03:22
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.83 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
44°-27
42°-29
43°-28
43°-30
  • Avoirs en devises 25178,3
  • (10/07)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (10/07)
  • 1 $ = 2,95584 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/07)     1748,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio