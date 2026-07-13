مونديال 2026: النرويجي هالاند يعلن دعمه لإنقلترا بعد خروج النرويج

أعلن الدولي النرويجي لنادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند دعمه للمنتخب الإنقليزي في بقية مشواره بكأس العالم 2026 لكرة القدم اثر إقصاء منتخب بلاده على يد "الأسود الثلاثة" بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي في الدور ربع النهائي.وأوضح هالاند في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية أن وجود عدد من زملائه في مانشستر سيتي ضمن صفوف المنتخب الإنقليزي إلى جانب ارتباطه الشخصي بإنقلترا يدفعه لمساندة الفريق في البطولة.وقال: "نعم، لماذا لا. لدي بعض الأصدقاء من مانشستر سيتي في المنتخب الإنقليزي، وأتمنى لهم تحقيق نتائج جيدة. لقد حصلت على قميص إنقلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرا".وأشاد هالاند بزميله السابق في بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام الذي قاد إنقلترا إلى نصف النهائي بتسجيله هدفي المباراة مؤكدا أنه ليس متفاجئا بما يقدمه اللاعب.وأضاف "جود صديق جيد، قضينا عامين رائعين معا في دورتموند. إنه لاعب مذهل، ولا أعتقد أن الانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدد أهدافه مستحقة، فهو يسجل ويصنع الفارق باستمرار".