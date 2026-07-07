ويمبلدون 2026: فريتز يواصل التألق ويبلغ ربع النهائي للمرة الرابعة

ويمبلدون 2026: البريطاني فيري يتأهل إلى ربع النهائي بعد ملحمة أمام ديميتروف



واصل الأمريكيعروضه القوية في بطولة، بعدما تأهل اليوم الاثنين إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه على الكازاخستانيبثلاث مجموعات دون رد، بواقعوفرض المصنف السادس سيطرته على مجريات اللقاء، خاصة في اللحظات الحاسمة، بعدما حسم المجموعة الأولى في شوط فاصل قبل أن يواصل تفوقه في المجموعتين الثانية والثالثة، ليضمن بلوغ ربع النهائي للمرة الرابعة خلال آخر خمس مشاركات في البطولة.وبهذا الإنجاز، أصبح فريتز عاشر لاعب أمريكي يبلغ ربع نهائي ويمبلدون أربع مرات على الأقل، لينضم إلى قائمة تضم أسماء بارزة مثلورغم نتائجه المميزة على الملاعب العشبية، لا يزال فريتز يبحث عن أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسر نهائي بطولةأمام الإيطاليوسيواجه الأمريكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع الألماني، المصنف الثاني، والتشيكيبلغ البريطانيالدور ربع النهائي من بطولة، بعدما تغلب على البلغاري المخضرمفي مباراة ماراثونية امتدت لنحو أربع ساعات، وانتهت بنتيجةونجح فيري، الذي يشارك ببطاقة دعوة ويحتل المركزعالميًا، في قلب تأخره أمام ديميتروف، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير، ليصبح آخر لاعب بريطاني يواصل مشواره في البطولة.وقدم ديميتروف، البالغ من العمر، أداءً قويًا رغم معاناته من الإرهاق في المجموعة الحاسمة، قبل أن يحسم فيري المواجهة بإرسال قوي في الشوط الفاصل، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في مسيرته.