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ويمبلدون 2026: فريتز يواصل التألق ويبلغ ربع النهائي للمرة الرابعة

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 00:07 قراءة: 1 د, 17 ث
      
واصل الأمريكي تايلور فريتز عروضه القوية في بطولة ويمبلدون 2026، بعدما تأهل اليوم الاثنين إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 7-6 و6-4 و6-4.

وفرض المصنف السادس سيطرته على مجريات اللقاء، خاصة في اللحظات الحاسمة، بعدما حسم المجموعة الأولى في شوط فاصل قبل أن يواصل تفوقه في المجموعتين الثانية والثالثة، ليضمن بلوغ ربع النهائي للمرة الرابعة خلال آخر خمس مشاركات في البطولة.


وبهذا الإنجاز، أصبح فريتز عاشر لاعب أمريكي يبلغ ربع نهائي ويمبلدون أربع مرات على الأقل، لينضم إلى قائمة تضم أسماء بارزة مثل بيت سامبراس وجيمي كونورز وجون ماكنرو.


ورغم نتائجه المميزة على الملاعب العشبية، لا يزال فريتز يبحث عن أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة 2024 أمام الإيطالي يانيك سينر.

وسيواجه الأمريكي في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي تجمع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني، والتشيكي ييري ليهيتشكا.

ويمبلدون 2026: البريطاني فيري يتأهل إلى ربع النهائي بعد ملحمة أمام ديميتروف

بلغ البريطاني آرثر فيري الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون 2026، بعدما تغلب على البلغاري المخضرم غريغور ديميتروف في مباراة ماراثونية امتدت لنحو أربع ساعات، وانتهت بنتيجة 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و7-6.

ونجح فيري، الذي يشارك ببطاقة دعوة ويحتل المركز 114 عالميًا، في قلب تأخره أمام ديميتروف، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير، ليصبح آخر لاعب بريطاني يواصل مشواره في البطولة.

وقدم ديميتروف، البالغ من العمر 35 عامًا، أداءً قويًا رغم معاناته من الإرهاق في المجموعة الحاسمة، قبل أن يحسم فيري المواجهة بإرسال قوي في الشوط الفاصل، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في مسيرته.
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