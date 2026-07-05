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بن عروس: انطلاق فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية ببرج السدرية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 20:42 قراءة: 1 د, 26 ث
      
احتضن فضاء الصنوبر ببرج السدرية، اليوم الاحد، انطلاق فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من شباب الجهة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس.
وأفادت الممثلة عن تنمية وحدة أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس فاطمة الجويني، في تصريح "لوات"، بأن هذا المهرجان الذي تتواصل فعالياته الى غاية 8 اوت القادم، يندرج ضمن المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب بقصد لتعزيز قدرات الشباب وخلق حركية وديناميكية شبابية بالأحياء السكنية الحضرية والريفية ذات الأولوية.


وأضافت الجويني أن جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي ستؤثث هذه التظاهرة هي من انتاج الشباب الناشط والمنخرط بمختلف دور الشباب بالجهة، وهو توجه يعكس اهتمام هذه الفئة بالجانب الثقافي الإبداعي للتعبير عن آرائها ومقترحاتها المتعلقة بمختلف التحديات والقضايا المجتمعية من اجل التصدي لكل ظواهر التطرف العنيف.

وأبرزت أن برنامج هذه التظاهرة يهدف بالدرجة الأولى الى ادماج الشباب في دور الشباب والثقافة بالجهة، وابعاد هذه الفئة عن العادات السيئة التي من شأنها ان تقف حاجزا امام تنمية وتطوير ابداعاتها وصقل مواهبها بعيدا عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كالإدمان على المخدرات والعنف والادمان الالكتروني.


وأشارت الممثلة عن تنمية وحدة أنشطة الشباب بالمندوبية، الى ان التظاهرة التي لم تقتصر في مضمونها على الأنشطة الرياضية فحسب، بل شملت الأنشطة الثقافية والفنية وستهدف أساسا شباب الأحياء والتجمعات السكنية بالمناطق المهمشة وذات الأولوية والتي لم يتسنى لها تحمل أعباء ومصاريف التنقل لقضاء العطل الصيفية.

وتتوزع أنشطة الدورة الثانية من المهرجان المتمثلة أساسا في تنظيم دورات رياضية في كرة السلة وورشات في فن الرسم والفنون التشكيلية والمسابقات، على عدد من المناطق بالجهة لتحط الرحال يوم 11 جويلية الجاري في مرناق و12 جويلية في منطقة دوار الحوش و18 جويلية في بومهل و25 جويلية في" شبدة" و1 اوت في المروج، في حين ستختتم التظاهرة يوم 8 اوت في المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.
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