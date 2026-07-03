كاس العالم 2026:الاتحاد الألماني يفاوض كلوب بعد استقالة ناغلزمان عقب الخروج من المونديال

أعلن يوليان ناغلزمان مدرب ‌المنتخب الألماني استقالته ‌اليوم الجمعة عقب ‌الخروج المبكر من كأس العالم لكرة القدم، وقال الاتحاد المحلي للعبة إن مجلس ⁠إدارته يجري محادثات مع يورغن كلوب ليحل محله.وشكلت هزيمة ألمانيا أمام باراغواي ​بركلات الترجيح في بوسطن ثالث مشاركة مخيبة للآمال على التوالي ⁠في كأس العالم بعد خروجها من الدور الأول عامي 2018 و2022.وفازت ⁠ألمانيا بكأس العالم للمرة الرابعة والأخيرة عام 2014 في البرازيل بعد أعوام 1954 و1974 و1990.وقال ناغلزمان في بيان "كان نجاح الفريق على رأس أولوياتي دائما. بعد هذه الخيبة المريرة يستحقون فرصة لبداية جديدة."أتوجه ​بجزيل الشكر أيضا للجماهير. كنتم سندا لنا ومنحتوا المنتخب الطاقة حتى في أصعب الأوقات. يؤلمني ‌حقا أننا خيبنا آمالكم ولم نمنحكم أمسيات لا تُنسى في كأس العالم هذه".وقال ناغلزمان (38 ⁠عاما)، الذي تولى المسؤولية في 2023 ‌وأصبح أصغر مدرب يقود فريقا في مباراة بمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ أربعة عقود، عقب الهزيمة إنه "ليس الشخص الذي يقول 'سأستقيل' لمجرد أننا خرجنا من المونديال".وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني للعبة ‌في بيان "يتقدم الاتحاد الألماني ⁠لكرة القدم بخالص شكره إلى يوليان ناغلزمان على عمله منذ سبتمبر 2023."يتميز ناغلزمان بالتزامه العالي ‌وطموحه الاستثنائي. كما أنه شخص مسؤول للغاية وصادق، ونحن جميعا نقدره".وقال مجلس إدارة الاتحاد إنه ‌بدأ محادثات ⁠مع كلوب مدرب ليفربول السابق الذي أبدى "رغبة عامة" للتفكير في تولي المنصب.