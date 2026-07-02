JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:45 Tunis

مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a46690f6e7100.22005826_hqpjkifngelmo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 14:34 قراءة: 2 د, 53 ث
      
أطلقت مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر وذلك بمناسبة اليوم العالمي دون أكياس بلاستيكية، الموافق ليوم 3 جويلية من كل سنة، وفي اطار حملة تحسيسية تحت شعار "من أجل صائفة رائقة في محيط أنظف وأجمل".

وأفاد بلاغ للشركة الناشئة "فال بيو ديشي كومبوزيت" (Val Bio Déchets Composite)، المختصة في رسكلة وتثمين النفايات، ان هذه المبادرة المواطنية الجديدة، التي تتنزل في إطار التزامها بالمسؤولية البيئية والمجتمعية، ستدعم جهود عدد من بلديات ولايات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد في مجال النظافة والفرز الانتقائي للنفايات من المصدر.


وتجسّد هذه المبادرة رؤية المؤسسة، القائمة على توظيف الابتكار التكنولوجي لخدمة البيئة والمجتمع، والمساهمة في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية.


وقد وفّرت مؤسسة "فال بيو" في هذا الصدد، أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة عشر بلديات وهي: قرمدة والعين والمحرس وساقية الزيت وقرقنة والنصر والغرابة وسبيطلة والشرايع ومشرع الشمس وبوزقام والرقاب، بهدف تعزيز منظومات النظافة والحد من انتشار النفايات في الفضاءات العامة، خاصة خلال الموسم الصيفي، الذي يشهد ارتفاعاً في حجم الفضلات المنزلية ومخلفات الاستهلاك.

وأطلقت المؤسسة، أيضا، حملة تحسيسية وإعلامية واسعة تحت شعار "من أجل صائفة رائقة في محيط أنظف وأجمل" ترنو من خلالها إلى نشر ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات العضوية وغير العضوية وترسيخ الوعي بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين المواطنين والبلديات والمؤسسات الخاصة ومكونات المجتمع المدني.

وتنفّذ المبادرة بالشراكة مع عدد من البلديات والجمعيات، من بينها جمعية تنمية قرمدة الجديدة وجمعية الجامعة والمحيط وجمعية التنمية المتضامنة بصفاقس، إضافة إلى المركز الثقافي بجبل سمامة، حيث سيتم تنظيم حملات تحسيسية ميدانية واسعة لمرافقة تركيز حاويات الفرز الانتقائي وتشجيع آلاف العائلات على اعتماد هذه الممارسة البيئية، بما في ذلك حوالي 16 ألف أسرة ببلدية قرمدة.

وتعتمد هذه المنظومة على تخصيص حاويتين للفرز من المصدر، الأولى للنفايات العضوية والثانية للمواد القابلة للرسكلة مثل البلاستيك والبلور والكرتون، بما يساهم في تحسين جودة عمليات الجمع والتثمين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بتراكم النفايات وارتفاع كلفة معالجتها، وهو ما يجعل من الفرز الانتقائي والرسكلة أحد الحلول الأساسية للحدّ من التلوث وتحويل جزء مهم من النفايات إلى
موارد اقتصادية قادرة على دعم التنمية المحلية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل في قطاع الاقتصاد الأخضر، وفق المصدر ذاته.

وأكد رئيس المؤسسة، محمد المظفر، في هذا السياق، أن "النفايات البلاستيكية والنباتية ليست عبئاً بيئياً فحسب، بل تمثل مورداً اقتصادياً حقيقياً يمكن تثمينه لخلق فرص تشغيل جديدة والحد من التلوث ودعم التنمية
المستدامة"، مشدداً على 'أهمية إشراك المواطن في منظومة الفرز باعتباره الحلقة الأساسية في نجاح أي مشروع بيئي مستدام"، نقلا عن نفس البلاغ.

وتُعد "فال بيو"، التي تأسست سنة 2022، من المؤسسات الناشئة الرائدة في مجال تثمين النفايات، حيث طوّرت براءة اختراع لتحويل النفايات البلاستيكية والنباتية إلى منتجات صناعية صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات الفنية، كما انخرطت في عدد من البرامج الوطنية والدولية الداعمة للانتقال الأخضر، من بينها مشروع "التحول الأخضر العادل من خلال الحوكمة التشاركية" (JADEITE).

وتُوجت جهود المؤسسة سنة 2025 بحصولها على الجائزة الأولى لأفضل مؤسسة ناشئة في مجال معالجة النفايات ضمن المسابقة الوطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي المنظمة من طرف وزارة البيئة والبنك الدولي.

وتواصل المؤسسة، التي تساهم في دعم مسار الاقتصاد الدائري والانتقال البيئي، بالتوازي مع مشاريعها البيئية، تجسيد مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم تشغيل أصحاب الشهائد العليا والاستثمار في البحث والتطوير، حيث قامت بانتداب عدد من الباحثين من حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين على العمل. كما تعمل بالتعاون مع مخابر البحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومركز البحث في الرقميات بالقطب التكنولوجي بصفاقس على تطوير حلول ذكية للفرز الانتقائي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز نجاعة منظومات الرسكلة وتثمين النفايات في تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332256

babnet

كل الأخبار...

14:39 - مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي
14:35 - وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية
14:34 - مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر
14:29 - مرصد "شاهد" يدعو إلى مراجعة تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية والاكتفاء بدورة انتخابية واحدة
14:21 - مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تنهزم أمام تركيا وتواجه غينيا من أجل المركز 27
14:13 - الكاف يحدد رزنامة مسابقات الأندية الإفريقية لموسم 2026-2027
14:12 - السجن 4 سنوات للناشط السياسي خيام التركي في قضايا ذات صبغة جبائية
14:03 - مرصد المرور: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنحو 10% رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى
14:02 - منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الرياضي القسنطيني الجزائري
13:49 - قفصة: تقديرات بانتاج 73 الف طن من الطماطم الفصلية (رئيس دائرة الإنتاج النباتي)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.64 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>