JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:07 Tunis

جامعة تونس المنار تنظم "يوم عرض المشاريع" للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين يوم 9 جويلية الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/almanaruniv.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 16:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ينظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار تظاهرة "يوم عرض المشاريع" الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين، وذلك يوم 9 جويلية 2026 بكلية الطب بتونس.

وتمثل هذه التظاهرة محطة ختامية لمسار استمر عدة أشهر تلقى خلاله الطلبة المشاركون التأطير والتكوين والمرافقة والتوجيه لتطوير مشاريعهم الريادية.


ويتضمن البرنامج عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء إلى جانب تقديم حصيلة مسار الدفعة الثالثة وتنظيم حفل لتكريم الطلبة وإسناد "الصفة الوطنية للطالب المبادر" قبل اختتام التظاهرة بحفل استقبال يتيح فرص التواصل وتبادل الخبرات.


ودعا قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار المهتمين بريادة الأعمال والابتكار إلى حضور هذه التظاهرة لاكتشاف المشاريع التي طورها الطلبة وتشجيع المبادرات الشبابية مع التأكيد على أن المشاركة مجانية وتستوجب التسجيل المسبق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332236

babnet

كل الأخبار...

16:07 - جامعة تونس المنار تنظم "يوم عرض المشاريع" للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين يوم 9 جويلية الجاري
15:43 - قصر المؤتمرات يحتضن يوم 8 جويلية 2026 عرضا مسرحيا ضمن حفل تخرج طلبة المعهد العالي للتصرف بتونس
15:28 - الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تدعو إلى تكثيف الجهود للتصدي لمنظمي العمرة خارج الأطر القانونية
15:25 - وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تنظم ورشة عمل يوم 7 جويلية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
15:22 - مركز النهوض بالصادرات يفتح باب التسجيل للمشاركة في معرض "الكترونيكا 2026" بميونيخ من 10 الى 13 نوفمبر 2026
15:11 - سوسة تحتضن المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال افريقيا من 22 الى 24 مارس 2027
14:45 - الدورة 16 لـ"ليالي السينما برباط سوسة" تنطلق غدا بعرض فيلم "الذراري الحمر"
14:39 - مدنين: بلدية جرجيس الشمالية تواصل تغيير شبكة الانارة العمومية للحد من الكلفة ودعم الانتقال الطاقي
14:35 - وزارة الصحّة ووكالة تقييم المخاطر توصيان باتخاذ جملة من التدابير للتوقي من مخاطر التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية
14:34 - مؤسسة تكنولوجية ناشئة بصفاقس تطلق مبادرة بيئية مواطنية لدعم البلديات وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
10.43 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>