جامعة تونس المنار تنظم "يوم عرض المشاريع" للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين يوم 9 جويلية الجاري

ينظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار تظاهرة "يوم عرض المشاريع" الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين، وذلك يوم 9 جويلية 2026 بكلية الطب بتونس.وتمثل هذه التظاهرة محطة ختامية لمسار استمر عدة أشهر تلقى خلاله الطلبة المشاركون التأطير والتكوين والمرافقة والتوجيه لتطوير مشاريعهم الريادية.ويتضمن البرنامج عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء إلى جانب تقديم حصيلة مسار الدفعة الثالثة وتنظيم حفل لتكريم الطلبة وإسناد "الصفة الوطنية للطالب المبادر" قبل اختتام التظاهرة بحفل استقبال يتيح فرص التواصل وتبادل الخبرات.ودعا قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار المهتمين بريادة الأعمال والابتكار إلى حضور هذه التظاهرة لاكتشاف المشاريع التي طورها الطلبة وتشجيع المبادرات الشبابية مع التأكيد على أن المشاركة مجانية وتستوجب التسجيل المسبق.