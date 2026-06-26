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الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يستهل تصفيات المنطقة الافريقية الاولى المؤهلة لبطولة افريقيا للامم بملاقاة نظيره الجزائري يوم الاحد القادم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 59 ث
      
يستهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للأكابر مشاركته في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 الى 21 سبتمبر 2026 بملاقاة نظيره الجزائري يوم الاحد المقبل بمدينة مكناس المغربية.
​وتقام التصفيات بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب، وستدور بنظام الذهاب والإياب.
ويلاقي السداسي التونسي في الجولة الثانية المنتخب المغربي يوم الاثنين القادم قبل أن يخوض بعد ذلك مرحلة الإياب بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 1 جويلية ثم المنتخب المغربي يوم 2 من الشهر ذاته.

وسيشرف على المقاليد الفنية للمنتخب التونسي خلال هذه البطولة الإطار الفني المتكون من​ المدرب الأول أنور التاورغي و​المدرب المساعد محمد الجلاصي.
​وتتكون قائمة اللاعبين المدعوين لهذه التصفيات من اللاعبين خالد بن سليمان وعلاء لشعل وعلي بنقي ومحمد بن يوسف وإلياس القرامصلي وحمزة حفيظ وهادي الخزري وأسامة بن رمضان ومهدي بن طاهر وأحمد القاضي وسليم المباركي وكريم فريخة وطيب القربصلي ومحمد ريدان.


وفي ما يلي برنامج الدورة الترشيحية:
27 جوان 2026: الجزائر - المغرب (تونس معفاة).
28 جوان 2026: تونس - الجزائر (المغرب معفاة).
29 جوان 2026: تونس - المغرب (الجزائر معفاة).
30 جوان 2026: المغرب - الجزائر (تونس معفاة).
1 جويلية 2026: تونس - الجزائر (المغرب معفاة).
2 جويلية 2026: تونس - المغرب (الجزائر معفاة).
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