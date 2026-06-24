توزر: انطلاق قبول مطالب الانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة

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أعلنت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر عن انطلاق قبول مطالب الترشح للانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة للفترة المقبلة من سنة 2026، علما أنّ هذا البرنامج يخصّص تمويلات لإحداث مشاريع صغرى لفائدة الأسر محدودة الدخل أو ذات الوضعيات الهشة، حسب المكلف بتسيير المندوبية الطيب بن يونس.

وأوضح بن يونس، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّه على الراغبين في الانتفاع بالبرنامج إيداع مطالبهم لدى المعتمديات إلى غاية تاريخ 8 جويلية المقبل، على أن تستجيب هذه المطالب لشروط البرنامج الموجّه للعائلات الفقيرة والمسرحين من السجون والأسر ذات العائل الوحيد، وأن يتضمن كل مطلب فكرة مشروع قابلة للتنفيذ من خلال بطاقة فنية للمشروع.

وأضاف أن عدد الأسر المبرمج للانتفاع بالبرنامج يبلغ 40 أسرة بكامل الولاية، حسب الاعتمادات المفتوحة للبرنامج، على أن تتراوح قيمة كل مشروع بين 8 آلاف دينار و12 ألف دينار.