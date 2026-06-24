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المنستير تحتضن منتدى دوليا حول الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي يوم 21 أكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 18:05 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في اطار تظاهرة "أكتوبر الحضري" التابعة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحتضن مدينة المنستير فعاليات "منتدى الابتكار في إدارة النفايات 2026"، وذلك يوم 21 أكتوبر 2026 تحت شعار "من الصياغة الى الاستفادة: التقليل، اعادة الاستخدام، اعادة الابتكار".

ويعد هذا الحدث الدولي، الذي يتمحور حول مجالات الاقتصاد الدائري والتصرف المستدام في النفايات، موعدا علميا ومهنيا يجمع خبراء وباحثين ومؤسسات ناشئة وممثلين عن الجماعات المحلية والقطاع الخاص من أجل مناقشة حلول مبتكرة في مجالات تقليص النفايات وإعادة الاستعمال وتثمين الموارد، وذلك في إطار الانتقال نحو اقتصاد دائري مستدام.


وينظم هذا المنتدى "مختبر المنستير الحي"، وهو جمعية علمية تعنى بالبحث العلمي والابتكار المفتوح ودعم التنمية المحلية من خلال جمع الباحثين والطلبة والبلديات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية.


كما يشارك "المنتدى الوطني للتكيف مع تغير المناخ في تونس" في هذه الدورة عبر دعم أشغال المنتدى وتعبئة خبرائه وممثلي مختلف الهياكل المهنية والإعلامية للمشاركة في الجلسات الحوارية وتقديم العروض والتجارب التطبيقية.

وينتظر أن يشكل هذا الحدث العلمي منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مجالات الابتكار البيئي والتنمية المستدامة بما يدعم جهود الانتقال البيئي في تونس.

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