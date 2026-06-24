الإدارة العامة للأداءات تذكر بموعدي التصريح الجبائي المحددة ليوم 25 جوان 2026

دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية مذكرة بأن يوم 25 جوان 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية.وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم ضمن الآجال القانونية المحددة لإيداع هذه التصاريح وليس اليوم الوحيد المتاح لذلك داعية المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لتقديم تصاريحهم.وأكدت الإدارة العامة للأداءات إمكانية إيداع التصاريح قبل انتهاء الأجل القانوني بما يساهم في تفادي الاكتظاظ على مستوى القباضات المالية والحد من الضغط على المنظومة الإعلامية المخصصة للخدمات الجبائية.وتندرج هذه الدعوة في إطار حرص مصالح الجباية على ضمان حسن سير عملية استخلاص الأداءات وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة المطالبين بالأداء مع احترام الآجال القانونية المعمول بها.