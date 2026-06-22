المهدية تحتل المرتبة الرابعة وطنيا من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا

احتلت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، المرتبة الرابعة وطنيا من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، محققة نسبة 85ر46 بالمائة، بعد ان تقدم لإجراء هذه الإختبارات 4399 تلميذا من بين 4461 مرسما، تمكّن 2061 منهم تحقيق النجاح، من بينهم الأول وطنيا عن شعبة علوم الإعلامية بمعدل 54ر19.وأفاد المندوب الجهوي للتربية محمد علي بيوض، اليوم الاثنين في تصريح لصحفي "وات"، أنّ شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح على المستوى الجهوي ب19ر82 بالمائة، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة 17ر77 بالمائة تلتها علوم الإعلامية ب59ر55 بالمائة ثم العلوم التقنية بنسبة 26ر51 بالمائة، وسجلت شعبة العلوم التجريبية نسبة نجاح عادلت 93ر48 بالمائة تبعتها شعبة الآداب ب37ر38 بالمائة ثم شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 07ر38 بالمائة.وذكر بيوض أن أعلى معدل لشعبة علوم الإعلامية عادت للتلميذ محمد الأمين شوشان عن معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 54ر19، ونال التلميذ وجدي المحجوب بمعهد ابن رشد بالشابة معدل 03ر19 عن شعبة الرياضيات وتحصلت نادين دحمان عن معهد ابن سينا بالمهدية المعدل الأعلى في شعبة العلوم التجريبية (66ر18).وحازت التلميذة ايلاف الزبيدي عن معهد الطاهر صفر بالمهدية معدل 47ر18 وهو الأعلى في شعبة علوم التقنية بينما عاد أعلى معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف (87ر17) للتلميذة دعاء بن زيد عن معهد ابن رشد بالشابة، وتحصل عمر المكشر عن معهد ابن رشد بالشابة على أعلى معدل في شعبة الرياضة (23ر17) ونالت التلميذة رنا ذياب عن معهد سيدي علوان أفضل معدل في شعبة الآداب (54ر16).