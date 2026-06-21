بعثة تجارية إلى سوق "سوجيمي" بميلانو لدعم صادرات البواكر التونسية إلى إيطاليا

سجلت الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60 بالمائة خلال سنة واحدة، لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 2025، مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 2024.وتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات، عبر مكتبه بميلانو وبالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بالمدينة، بعثة تجارية يومي 18 و19 جوان الجاري، بمشاركة تسع شركات تونسية ناشطة في القطاع الفلاحي.وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلانو "سوجيمي"، الذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية بشمال إيطاليا، وذلك بهدف تعزيز تموقع البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية.ويستقبل سوق "سوجيمي" نحو 25 ألف زائر يوميا، فيما تمر عبره سنويا قرابة مليون طن من المنتجات الفلاحية، محققا رقم معاملات ناهز 20 مليون يورو سنة 2025.وشمل العرض التونسي عددا من المنتجات، من بينها التمور ومشتقاتها، والطماطم الجيوحرارية والمجففة، والخرشوف الطازج، وزيتون المائدة، والليمون، والتين الشوكي، والرمان والخروب.واستفادت المنتجات التونسية من جملة من المزايا التنافسية، على غرار القرب الجغرافي، وتوفر خط لوجستي بحري مباشر، فضلا عن خاصية "الإنتاج المبكر" التي تتيح تزويد الأسواق خارج فترات الإنتاج الأوروبية، وهو ما أثار اهتماما متزايدا لدى المتعاملين الإيطاليين بجودة المنتجات التونسية وطزاجتها.ولم يقتصر اهتمام المهنيين الإيطاليين على المنتجات الموسمية فحسب، بل شمل أيضا تنافسية العرض التونسي من حيث الجودة والأسعار وآجال التسليم.وشهدت البعثة، التي انتظمت بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجامع المهنية المشتركة للخضر والغلال، لقاء جمع القنصل العام لتونس بميلانو، نصر الدين بوبكري، برئيس سوق "سوجيمي"، تشيزاري فيريرو، تم خلاله بحث سبل تطوير واردات السوق الإيطالية من المنتجات البستانية التونسية والانتقال من مرحلة استكشاف فرص التعاون إلى إبرام عقود شراكة مستدامة.