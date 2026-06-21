تونس: الشرطة الجبائية تحقق في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع الملح وخسائر بملايين اليوروهات

وات -

تدقيق وطني شامل وتحريات مستمرة



تصدير بأسعار زهيدة وتحويل الأرباح للخارج



بون شاسع في الاسعار



خسائر مالية هامة



تفعيل المعايير الدولية لمكافحة التهرب الجبائي



مهام الشرطة الجبائية



إنتاج وطني ضخم يسيل لعاب الشركات الأجنبية



حقوق المستثمرين الاجانب محفوظة



وتندرج هذه الاعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حولوفي مقدمتها قطاعاوللغرض كشف مصدر رفيع المستوى منلوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، بأنقد باشرت منذ بداية السنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال انتاج الملح وتصديره.وأفصحت، ذات المصادر، عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف انتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة.حسب ما أفصح به، نفس المتحدث، من بيانات ومعطيات وصفها ""، فانه، في إطار التزام الدولة بالسعي إلى الحفاظ على الحقوق المادية والتاريخية لتونس وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، انطلقت في عملية تقص معمقة ومستمرة لقطاع الملح مع بداية سنةوتشمل عمليات التحري والتدقيق الحاليةمستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي."ويتوزع النشاط الفعلي حاليا بين شركات دخلت طور الإنتاج الفعلي وأخرى ما زالت في المراحل التحضيرية ولم تشرع في الإنتاج بعد"، وفق ذات المصدر.وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا إستراتيجية هامة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي وتحديدا في ولايات:من خلال أكثر منوموقعا معنياً بجمع البيانات اللوجستية والمالية.ويعد ملفأحد أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية في تونس.ويواصل المصدر المسؤول بوزارة المالية الكشف عن الحقائق في هذا الملف "" قائلا ان العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات "" أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية.وتابع "وفي المقابل، يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قد تصل أثمانها الى مستويات مضاعفة".وبالبحث عن معدل الاسعار المعتمدة في عدة دول اتضح أن سعر الملح في الخارج يعتمد بدرجة كبيرة على جودته وطريقة تعبئته واستخدامه.ففي المتوسط، يتراوح سعر ملح المائدة العادي بينللكيلوغرام (أي ما بينتقريبا).في المقابل، يمكن أن يصل سعر الأملاح المميزة والأملاح المتخصصة إلى ما بينللكيلوغرام أو أكثر (أي ما بينأو أكثر).وتتوزع الأسعار وفق ثلاث فئات رئيسية اذ تهم الفئة الاولىيتراوح سعره بينللكيلوغرام (أي ما بين) بالنسبة للعبوات المتداولة في المساحات التجارية (الملح الناعم أو الخشن).أما بالنسبة للاستعمالات الصناعية أو لإذابة الجليد، فإن سعره بالجملة (سائبا أو في أكياس سعة) يتراوح بينللكيلوغرام (أي ما بين).وتتعلق الفئة الثانية بالأملاح البحرية المحصودة بطرق حرفية فيتراوح سعرها بينللكيلوغرام (أي ما بين).اما الفئة الثالثة فتهم: تتراوح أسعارها بينللكيلوغرام (أي ما بين).ويرى المتحدث أن هذا الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة وشبه منعدمة بينما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية هامة.وتابع قائلا "تؤكد التقارير أن هذا التلاعب يؤدي إلىوهو ما يترجم عجزا تجاريا وماليا سنويا في ميزان الدفوعات".وأمام هذا الوضع، الذي تعاني منه عدة دول تتجه التدابير الدولية المنصوص عليها ضمن قواعدعلى إلزام الدول الأعضاء بالاعتماد على ""، وذلك لغلق منافذ التهرب الجبائي وضمان عدم تهريب الأرباح تحت غطاء المعاملات البينية.ولاحظ، ذات المصدر، أن تونس كانت سباقة على الصعيدينوصادقت على هذه التدابير الدولية وتضمينها في التشاريع الجباءية التونسية.وأشار أيضا إلى أن عمليات الرقابة الحالية التي تقوم بها تندرج في هذا الاطار تطبيقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل والمعاهدات الدولية.وفي هذا الصدد، قال المتحدث ان "جهات الرقابة والاستقصاء قد شرعت في حجز وتدقيق كافة الوثائق المتعلقة بحجم المعاملات والأرصدة المستخرجة فعليا وشروط البيع بهدف التحديد الدقيق والشفاف للأسعار وتجفيف منابع التهرب الجبائي عبر آليةخلالويقصد بجهات الرقابة والاستقصاءأو ما يعرف بالشرطة الحبائية التي تم احداثها فيودخلت فعليا طور النشاط في شهر، وهي سلك خاص بالإدارة العامة للأداءات يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.ويرتكز عملها علىبكامل تراب الجمهورية من خلال الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها.وتتعهد الفرقة بالملفات والقطاعات، تتوزع على تعهد قضائي، أي من خلال أن يعهد وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية.كما تتعهد الفرقة تلقائيا، لا سيما وان المشرّع مكنها الفرقة من(من نفسها)، للبحث في المخالفات الجبائية الجزائية.وفي سياق التطرق إلى ملف الملح أقر ذات المصدر بأن الأهمية الوطنية البالغة لهذا الملف تكمن "في حجم الثروة المستخرجة، إذ يبلغ حجم الإنتاج السنوي الإجمالي لتونس من مادة الملح نحووهو إنتاج مخصص في معظمه للتصدير نحو الأسواق العالمية (منها الملح الغذائي والملح الصناعي الذائب)".وتسيطرأو الشركات المملوكة لأجانب على النسبة الأكبر من هذا الإنتاج الضخم.وبالمقابل شددت، المصادر ذاتها، على أن إثارة الشروط الطبيعية والتونسية في هذا التوقيت والقيام بعمليات التدقيق السريع والتحقق الميداني والمالي لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى "" أو ضرب مناخ الأعمال بل تتنزل تماما في خانة فرض احترام الاتفاقيات الدولية وحماية حقوق الدولة التونسية في ثرواتها وضمان الشفافية المطلقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين.يشار إلى أنكانت قد كشفت مع اواخر سنةعن حجم التهرب الضريبي في مجال صناعة وتجارة الخمور في تونس بنحو