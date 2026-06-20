الترجي الرياضي: تجديد عقد كل من حمزة الجلاصي ومحمد بن علي

أعلن الترجي الرياضي التونسي يوم السبت عن تجديد عقد كل من حمزة الجلاصي ومحمد بن علي.وأورد الترجي الرياضي التونسي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ حمزة الجلاصي ومحمد بن علي سيواصلان المشوار بألوان الفريق خلال المواسم القادمة دون ذكر المدة الزمنية.ويأتي هذا التجديد بعد أيام من انهاء الترجي الرياضي التونسي جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.وكان الترجي الرياضي التونسي قد تعاقد مع المدافع حمزة الجلاصي في جويلية 2024 قادما من النجم الساحلي بعقد ينتهي في 30 جوان الجاري.كما تعاقد مع الظهير الأيمن محمد بن علي صاحب الـ 31 عاما في جوان 2022 قادما من النادي الصفاقسي بعقد ينتهي هو الآخر في 30 جوان من العام الجاري.