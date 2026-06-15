صندوق النقد الدولي ينظم مؤتمر البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمغرب يومي 29 و30 جوان 2026

ينظم صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 جوان 2026 بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، المغرب.وسيناقش المؤتمر، الذي ينعقد تحت عنوان "إعادة االنظر في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغير"، تأثير التجارة العالمية، والتجزؤ الجيو-اقتصادي، والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما ستتناول جلسات المؤتمر دور السياسات النقدية والمالية وسياسات سوق العمل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين.وقد أصدر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وكريم العيناوي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بيانا أكدا فيه ان "الحرب في الشرق الأوسط تنذر بتداعيات عميقة على المسار الاقتصادي للمنطقة. وتدفع هذه الصدمة غير المسبوقة بلدان المنطقة إلى إعادة التفكير في خياراتها المستقبلية في ظل بيئة معقدة وحافلة بالتحديات بالفعل في ظل التغير التكنولوجي السريع والتحولات في أنماط التجارة العالمية".ويوفر المؤتمر البحثي السنوي منصة مهمة لتعميق التعاون مع الأوساط الأكاديمية وصانعي السياسات والتواصل مع الباحثين الشباب وتعزيز العمل التحليلي اللازم لدعم صياغة سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى أسس معرفية راسخة في مختلف أنحاء المنطقةوتستند هذه السلسلة من المؤتمرات إلى النجاح الذي حققته النسخة الاولى من مؤتمر البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد العام الماضي بالشراكة مع كلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.وتُعقد هذه السلسلة الدولية من المؤتمرات البحثية بالتعاون مع جامعات رائدة في المنطقة، وتهدف إلى إقامة منتدى للحوار وتبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الكبرى. كما تسعى إلى تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في مختلف بلدان المنطقة."ويتيح المؤتمر السّنوي للبحوث الاقتصادية منصّة لتعميق التعاون مع الأكاديميين وصانعي السياسات، والتواصل مع الباحثين الشباب وتعزيز العمل البحثي اللازم لدعم صنع سياسات اقتصادية فعالة عبر المنطقة.