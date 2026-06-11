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المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة يفتح دورة تحضيرية مدمجة للهندسة بداية من 2027-2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 16:11 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تحصل المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة على ترخيص رسمي لفتح دورة تحضيرية مدمجة في الرياضيات والفيزياء والإعلامية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 تمكن الطلبة من الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات (باكالوريا +5) اختصاص إعلامية وملتيميديا.

وأكدت جامعة منوبة، أمس الاربعاء، بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا المشروع يمثل تتويجا لمسار عمل انطلق منذ سنوات ويهدف إلى تعزيز عرض التكوين في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة وفتح آفاق جديدة أمام حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بالتكوين الهندسي.


وتمت هذه المصادقة من قبل مجلس الجامعات في إطار حملة تأهيل الإجازات الجامعية بما يمكن المعهد من استكمال مسار التكوين الهندسي داخله من المرحلة التحضيرية إلى غاية الحصول على شهادة الهندسة.


ومن المنتظر أن يساهم إحداث هذه الدورة التحضيرية المدمجة في دعم مكانة المعهد ضمن مؤسسات التكوين الهندسي وتعزيز العرض الأكاديمي لجامعة منوبة في الاختصاصات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
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