المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة يفتح دورة تحضيرية مدمجة للهندسة بداية من 2027-2026

تحصل المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة على ترخيص رسمي لفتح دورة تحضيرية مدمجة في الرياضيات والفيزياء والإعلامية بداية من السنة الجامعية 2026-2027 تمكن الطلبة من الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات (باكالوريا +5) اختصاص إعلامية وملتيميديا.وأكدت جامعة منوبة، أمس الاربعاء، بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا المشروع يمثل تتويجا لمسار عمل انطلق منذ سنوات ويهدف إلى تعزيز عرض التكوين في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة وفتح آفاق جديدة أمام حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بالتكوين الهندسي.وتمت هذه المصادقة من قبل مجلس الجامعات في إطار حملة تأهيل الإجازات الجامعية بما يمكن المعهد من استكمال مسار التكوين الهندسي داخله من المرحلة التحضيرية إلى غاية الحصول على شهادة الهندسة.ومن المنتظر أن يساهم إحداث هذه الدورة التحضيرية المدمجة في دعم مكانة المعهد ضمن مؤسسات التكوين الهندسي وتعزيز العرض الأكاديمي لجامعة منوبة في الاختصاصات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.