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بلدية صفاقس تحتفي يوم الخميس 11 جوان باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار “مدينة نظيفة.. مواطن مسؤول”

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 17:37 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تنظم بلدية صفاقس غدا الخميس بفسحة شاطئ الكازينو فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار "مدينة نظيفة.. مواطن مسؤول" بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن البيئي ومواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المحيط إلى جانب التحسيس بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات وتثمينها باعتبارهما من الآليات الأساسية للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة داخل المدن.


ويتضمن برنامج الاحتفال تنظيم ورشات تطبيقية وأنشطة تفاعلية ومسابقات تحسيسية مفتوحة للعموم خصصت للتعريف بمبادئ الاقتصاد الدائري وسبل تثمين النفايات وإعادة تدويرها فضلا عن تقديم شروحات مبسطة حول الممارسات البيئية السليمة التي يمكن اعتمادها في الحياة اليومية.


ويسعى منظمو التظاهرة إلى المساهمة في المحافظة على البيئة التي تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومؤسسات تربوية وجمعيات ومواطنين.

كما يمثل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تنجزها البلدية في مجال النظافة والعناية بالفضاءات العامة فضلا عن الجهود المبذولة لتطوير منظومة التصرف في النفايات ودعم المبادرات الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة في إطار المجهودات الوطنية الرامية إلى نشر الثقافة البيئية وتحفيز المواطنين على المساهمة الفاعلة في المحافظة على نظافة المدن والفضاءات العامة بما يعزز جودة العيش ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
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