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كأس العالم 2026: بعثة المنتخب التونسي تحظى باستقبال رسمي في مدينة مونتيري المكسيكية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 10:32 قراءة: 1 د, 6 ث
      
حظيت بعثة المنتخب التونسي التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026 باستقبال رسمي من حاكم ولاية نويفو ليون، سامويل اليخاندرو غارسيا سيبولفيدا، بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح والقائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن أنيس الحجري ورئيس نادي اف سي مونتيري رايادوس بيدرو اسكيفال، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظّم اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني، وذلك بحضور الطاقم الإداري والطبي لبعثة النسور.


وخاضت العناصر الوطنية التونسية اليوم حصّة التصوير الرسمية الخاصة بـالاتحاد الدولي لكرة القدم في أجواء وصفت بالحماسية والمنعشة، وفق نفس المصدر.


ومن جهة أخرى، أجرى المنتخب الوطني التونسي حصته التدريبية الأولى بملعب التمارين المخصص من الفيفا ليلة أمس، حيث ركز الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية.

وشهدت الحصة التدريبية حضور حوالي مائة شخص من الجالية التونسية ومواطني مدينة مونتيري للترحيب بـنسور قرطاج، إلى جانب الزيارة الرسمية الخاصة التي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية ودعمها.

وجدير بالتذكير أن "نسور قرطاج" تستهل سلسلة مبارياتها في المونديال المقرر من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة فجرا على ملعب "بي بي في آ" بمدينة مونتيري المكسيكية.
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