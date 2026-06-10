كأس العالم 2026: بعثة المنتخب التونسي تحظى باستقبال رسمي في مدينة مونتيري المكسيكية

حظيت بعثةالتي ستشارك فيباستقبال رسمي من، بحضور، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.وأضاف المصدر ذاته أننظّمبوفد المنتخب الوطني، وذلك بحضورلبعثةوخاضت العناصر الوطنية التونسية اليومالخاصة بـفي أجواء وصفت بالحماسية والمنعشة، وفق نفس المصدر.ومن جهة أخرى، أجرىحصته التدريبية الأولى بملعب التمارين المخصص منليلة أمس، حيث ركزعلى ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية.وشهدتحضور حواليمنومواطني مدينةللترحيب بـ، إلى جانب الزيارة الرسمية الخاصة التي قام بهالتحيةودعمها.وجدير بالتذكير أنتستهل سلسلة مبارياتها فيالمقرر منالجاري إلىالقادم بمواجهةيومانطلاقا من الساعةعلى ملعببمدينة