عدد من ولايات البلاد تضبط مواعيد الانطلاق في حصاد الحبوب للموسم الفلاحي 2026/2025

ضبطت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من ولايات تونس ومنوبة وأريانة وجندوبة، المواعيد الرسمية لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب للموسم الفلاحي 2026/2025، إثر استكمال المعاينات الميدانية وقياس نسب الرطوبة في الحقول .وفي ولاية تونس، أظهرت نتائج الزيارات الميدانية للمصالح الفنية تسجيل نسب رطوبة بلغت 11% للشعير و11.8% للقمح الصلب و12.7% للقمح اللين و13.4% للتريتيكال.وبناءً على هذه المؤشرات، تم تحديد يوم غد الاربعاء 3 جوان 2026 للانطلاق في موسم حصاد الشعير ويوم 8 جوان لبقية الأصناف (القمح الصلب واللين والتريتيكال)، مع السماح لفلاّحي الجهة بنقل محاصيلهم إلى مراكز التجميع بالولايات المجاورة.وفي ولاية منّوبة، أفاد بلاغ صادر عن المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية، بأنه تقرّر افتتاح موسم الحصاد والتّجميع بمراكز القبول المصادق عليها يوم الأربعاء 3 جوان لحصاد الشعير والتريتيكال، ويوم الاثنين 8 جوان للقمح الصلب والقمح اللين.أما في ولاية أريانة، وتبعاً لجلسة العمل المنعقدة في 20 ماي 2026 حول الاستعداد للموسم، أعلن المندوب الجهوي، عن افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال يوم الخميس 4 جوان الجاري، يعقبه انطلاق حصاد القمح الصلب واللين يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري.وفي ولاية جندوبة، أعلن المكلف بتسيير المندوبية الجهوية، عن فتح مراكز التجميع المصادق عليها لاستقبال المحاصيل وفق برنامج زمني، وحدد، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، لانطلاق حصاد الشعير والتريتيكال، ويوم الثلاثاء 9 جوان للقمح الصلب واللين.وتشمل هذه المواعيد كافة معتمديات الولاية، باستثناء معتمديتي "بلطة بوعوان" و"فرنانة" بالنسبة لمادة القمح اللين، حيث سيتم ضبط تاريخ انطلاق الحصاد فيهما لاحقاً.ودعت الهياكل الجهوية كافة المنتجين إلى الالتزام بالمعايير الفنية وشروط الرطوبة المسموح بها لضمان قبول المحاصيل وإنجاح الموسميشار الى انه وفق بيانات وزارة الفلاحة فان صابة الحبوب لهذا الموسم تقدر باكثر من 20 مليون قنطار .