Babnet

سفير تونس لدى العراق يبحث مع رابطة شركات السفر والسياحة العراقية، أفاق التعاون السياحي المشترك

Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 18:48
      
أدى سفير الجمهورية التونسية لدى العراق، شكري لطيف، اليوم الاربعاء، زيارة إلى مقر رابطة شركات السفر والسياحة ببغداد، وذلك في إطار تعزيز التعاون السياحي الثنائي والترويج للوجهة السياحية التونسية بالعراق.

وأكد السفير، خلال ندوة عقدها بحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للرابطة بالإضافة إلى مدراء شركات السفر والسياحة، أن الحوار المباشر مع المهنيين والشركات العراقية يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي المشترك والاستماع للمقترحات والأفكار لضمان نجاح الموسم السياحي لصيف 2026، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بالعراق.


وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي أثمرت عن تسهيل إجراءات منح التأشيرات للعراقيين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى تونس لحاملي الجوازات العراقية بشرط عدم تجاوز 15 يوما بمعدل مرتين في السنة.


وأفاد السفير بأن تعدد شركات الخطوط الجوية التي تؤمن رحلات بين البلدين سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من شأنه أن يساهم في ترفيع عدد السياح العراقيين باتجاه تونس والضغط على كلفة تذكرة السفر.

وبدوره، أكد رئيس رابطة شركات السياحة في العراق، حيدر عامر الدجيلي، أن زيارة السفير التونسي إلى مقر الرابطة ركزت على الجوانب الجوهرية للتعاون المشترك مع الجانب التونسي لا سيما فيما يتعلق بدخول المواطنين العراقيين إلى تونس عقب قرار إلغاء التأشيرات.

وأضاف أن الجهود المتواصلة أسفرت عن تحقيق أرقام إيجابية لعدد السياح العراقيين الذين يختارون تونس كوجهة سياحية، مبينا أن الموسم المقبل سيكون موسما استثناءيا بالنظر الى الحجوزات المتوفرة والاستعدادات بين وكالات الأسفار في البلدين.

كما بين أن الرابطة مستمرة في مساعيها بالتنسيق مع وزارة السياحة العراقية لإيجاد أفضل السبل والبرامج السياحية التي من شأنها تنشيط الحركة السياحية بين تونس والعراق.
