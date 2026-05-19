إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية في مجالات متعددة

أسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية" Poli International Fest"، التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 ماي 2026، عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية.وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن تونس حظيت بصفة ضيف شرف هذه الدورة بما يعكس المكانة المتنامية للجامعة التونسية في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي.وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على افتتاح هذه النسخة عن بعد، وأبرز في كلمته أهمية هذا الموعد الأكاديمي في تعزيز الشراكات الجامعية وتطوير التعاون العلمي بين تونس ورومانيا .وثمن ما تشهده علاقات التعاون الثنائي من ديناميكية متصاعدة في مجالات التكوين والبحث العلمي وحركية الطلبة.كما نوّه الوزير بما تمّ الاتّفاق عليه في إطار البرنامج الثنائي للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي ولا سيما قرار الجانب الروماني المتعلّق بمضاعفة عدد المنح الجامعية المخصّصة للطلبة التونسيين من 10 إلى 20 منحة سنويا، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما المشترك على دعم فرص التكوين والانفتاح الأكاديمي وتعزيز الحركية الجامعية.وشهدت التظاهرة مشاركة وفد جامعي تونسي رفيع المستوى ضم ستة رؤساء جامعات إلى جانب عدد من نواب الرؤساء والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية مرفوقين بممثلة عن الوزارة.وتندرج هذه المشاركة، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الجامعية للجامعة التونسية وتوسيع إشعاعها الدولي من خلال الانفتاح على تجارب أكاديمية رائدة وتطوير شراكات علمية وبحثية ذات قيمة مضافة تساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتطوير نجاعة منظومة البحث العلمي الوطنية.وفي إطار البرنامج الموازي للتظاهرة، قام الوفد التونسي بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من الجامعات الرومانية، تم خلالها الاطلاع على التجارب الأكاديمية والبيداغوجية وتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون المستقبلي.كما استقبل سفير تونس ببوخارست، الوفد التونسي في لقاء خصّص لتبادل الرؤى حول آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات الجامعية التونسية والرومانية وبحث سبل مزيد دعم الدبلوماسية الجامعية وتعزيز التنسيق بما يخدم إشعاع الجامعة التونسية وانفتاحها على محيطها الدولي.