سفارة تونس باليابان تشارك في فعاليات "الأسبوع الإفريقي" بجامعة صوفيا في طوكيو

في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، شاركت سفارة الجمهورية التونسية في اليابان يوم 18 ماي 2026 في فعاليات "الأسبوع الإفريقي" بجامعة صوفيا في طوكيو، إحدى أعرق الجامعات اليابانية، من خلال تنظيم محاضرة قدّمها سفير تونس باليابان أحمد الشفرة بعنوان "من قرطاج إلى طوكيو: استكشاف ثقافة تونس وتاريخها وشراكتها الممتدة منذ سبعين عامًا مع اليابان".

وشكّل هذا اللقاء الأكاديمي والثقافي المتميز مناسبة للتعريف بثراء الحضارة التونسية وتنوّعها الثقافي، وإبراز عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس واليابان، فضلًا عن استعراض آفاق تعزيز الشراكة الجامعية والثقافية بين البلدين ،وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة التونسية في اليابان على موقع فايسبوك.


كما شهدت المحاضرة تفاعلًا من الطلبة والأساتذة والباحثين اليابانيين من خلال نقاش ثريّ عكس الاهتمام المتزايد بتونس داخل الأوساط الأكاديمية اليابانية.




