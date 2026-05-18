سليانة: تنظيم يوم تحسيسي حول الاستعداد للتوقي من الحرائق

نظّمت مصالح الإدارة الجهوية للغابات بسليانة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اليوم الاثنين، بمنطقة الأخماس من معتمدية سليانة الجنوبية، يوما تحسيسيا حول الاستعداد للتوقي من الحرائق، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة.
وبين رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المصالح المعنية دأبت منذ بداية شهر ماي من كل سنة على تنظيم حصص استمرار يومية لحماية الغابات من الحرائق وذلك إلى غاية يوم 31 أكتوبر، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتساكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابي وسرعة الإعلام بالحريق، لضمان تدخل ناجع ومنع تسربه إلى مناطق مجاورة.
وأضاف أنّه تم التدخل خلال السنة المنقضية لإخماد 22 حريقا غابيا و أكثر من 40 حريقا بمزارع الحبوب على مساحة جملية قدرت ب1046 هكتارا، لافتا إلى أن توقيت اندلاع الحريق يقع عموما في ساعات متأخرة من الليل ممّا يجعل الولوج إلى بعض المناطق صعبا، وهو ما يرحج ان تكون أغلبها حرائق مفتعلة.

وافاد بخصوص الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق بأنه تمت برمجة مسح 32 كم من المسالك الغابية عن طريق المقاولات و35 كم من القواطع النارية عن طريق المقاولات على غرار مسح 100 كم من المسالك الغابية في إطار البرنامج الوطني سنويا ومثلها من القواطع النارية.
وكشف المسؤول أن المعدات المتوفرة على ذمة المصالح الجهوية للغابات بسليانة للتدخل في الحرائق تشمل 14 شاحنة إطفاء موزعة في أغلب المعتمديات لتسهيل عمليات التدخل وآلة كاسحة وحاملة مزنجرات وألتين ماسحتين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز.
الثلاثاء 19 ماي 2026 | 2 ذو الحجة 1447
