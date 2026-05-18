Babnet

توقيع اتفاقية شراكة بين مركز البحوث وتكنولوجيات المياه وجمعية السياحة البيئية والبيئة لدعم حماية البيئة والتنمية المستدامة

Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 20:09
      
أمضى مركز بحوث وتكنولوجيات المياه وجمعية السياحة البيئية والبيئة، يوم 16 ماي 2026، اتفاقية شراكة علمية وتقنية تهدف إلى دعم التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتحسيس البيئي.

وتهدف هذه الاتفاقية الى دعم المشاريع المشتركة في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام وتطوير مبادرات علمية وتقنية مبتكرة وتعزيز التحسيس والتوعية البيئية لدى مختلف الفئات فضلا عن توظيف نتائج البحث العلمي والخبرات التقنية لدعم المبادرات البيئية الوطنية.


وتعكس هذه الشراكة توجها نحو ربط البحث العلمي بالتطبيقات الميدانية ودعم الجهود الوطنية لجماية البيئة في تونس وتشجيع التعاون بين مراكز البحث والجمعيات البيئية اضافة الى الاسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر مشاريع علمية وتوعوية مشتركة.


وأكد الطرفان، بالمناسبة، حرصهما على توظيف البحث العلمي والخبرات التقنية لدعم المبادرات البيئية وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية بما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار جهود يقودها فريق مخبر "الجيو-موارد"، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات العلمية والمجتمع المدني للعمل على ايجاد حلول بيئية مستدامة.
