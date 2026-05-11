ألعاب القوى: الجزائر تحتضن بطولتي إفريقيا لأقل من 18  و20 سنة عام 2027

أسند الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى تنظيم بطولتي إفريقيا لأقل من 18 و20 سنة المقررتين سنة 2027 إلى الجزائر حسبما أعلنته الهيئة القارية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الذي انعقد يوم الأحد بأكرا (غانا).و تمت المصادقة على هذا القرار خلال أشغال مجلس الاتحاد القاري المخصصة على وجه الخصوص لمسائل حوكمة ألعاب القوى الإفريقية والعالمية .وإلى جانب منح الجزائر شرف تنظيم منافسات أقل من 18 و20 سنة لسنة 2027 أسندت الهيئة القارية أيضا تنظيم بطولة إفريقيا للأكابر لعام 2028 إلى بوتسواناونسخة 2030 إلى جزيرة موريس.وعقد اجتماع المجلس في غياب رئيس الهيئة الافريقية حماد كلكابا مالبوم بسبب وضعه الصحي. وقد أشرف على الأشغال نائب الرئيس جاكسون تووي الذي نقل باسم الرئيس رسالة ترحيب بالمشاركين بحضور رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو إلى جانب السلطات الغانية.وفي مداخلته, أشاد سيباستيان كو بالتقدم الذي حققته ألعاب القوى الإفريقية على الساحة الدولية مبرزا مشاركة القارة في المنافسات العالمية الأخيرة لاسيما بطولة العالم للتتابع التي احتضنتها بوتسوانا.من جهته دعا وزير الرياضة الغاني كوفي إيدي آدامز الدول الإفريقية إلى التحدث بصوت واحد من أجل تعزيز مكانة القارة داخل الهيئات الرياضية الدولية.وستجرى منافسات النسخة الـ24 من بطولة إفريقيا للأكابر من 12 إلى 18 ماي بأكرا بمشاركة مرتقبة لحوالي خمسين دولة