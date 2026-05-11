الحرس الوطني يحيي ذكرى شهداء عملية تطاوين الإرهابية سنة 2016

أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الإثنين ، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد ثلة من خيرة أبناء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا شهداء دفاعا عن الوطن خلال العملية الإرهابية الغادرة التي جدّت يوم 11 ماي 2016 بولاية تطاوين.
وكانت العملية قد أسفرت عن استشهاد كل من العميد خالد اللطيفي والعميد نضال الطرابلسي والرائد خالد ضوي والنقيب محمد إسلام الزاوي.


وقالت إدارة الحرس الوطني في بلاغ لها "إن الشهداء سطّروا بدمائهم الزكية أسمى معاني التضحية والفداء، مقدمين أرواحهم الطاهرة دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، ليظلّوا رموزا خالدة للشجاعة والوفاء والواجب".

يذكر أن العملية الإرهابية التي جدّت يوم 11 ماي 2016 بولاية تطاوين تمثلت في مواجهات عنيفة في منطقة الصمار (تحديداً في قرية المعونة)، وأسفرت عن استشهاد 4 أبطال من سلك الحرس الوطني.


كانت هذه العملية جزءاً من عملية أمنية استباقية كبرى انطلقت في منطقة المنيهلة بالعاصمة، حيث أدت التحقيقات مع الموقوفين هناك إلى الكشف عن مكان تحصن بقية الخلية في تطاوين.
