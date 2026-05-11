جامعة تونس المنار تطلق المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث

تمّ مؤخرا، الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث بجامعة تونس المنار، وذلك خلال تظاهرة “يوم البحث 2026”، التي نظّمتها الجامعة بهدف تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.وأوضحت نائبة رئيس الجامعة المكلفة بالبحث العلمي، الأستاذة أسماء القاتي، أن إطلاق هذه المنصة ، يعدّ خطوة استراتيجية رائدة تندرج ضمن دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة البحث العلمي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتثمين الإنتاج العلمي، إلى جانب الرفع من إشعاع الجامعة على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها كقطب للتميز والابتكار والمعرفة.وكرّمت الجامعة في إطار تظاهرة "يوم البحث 2026"، رؤساء المؤسسات والمساهمين في تقدم رتبتها وفق تصنيف "QS حسب التخصصات" لسنة 2026، حيث أحرز 14 تخصصا حيويا على المراتب الأولى وطنيا وصنفت جميعها ضمن المراتب الممتازة دوليا منها تخصص هندسة البترول والبتروكيمياء والطب وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات والمحاسبة والتمويل والهندسة الكهربائية والإلكترونية وعلم المواد والزراعة والغابات والاقتصاد والكيمياء والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك وإدارة الأعمال وغيرها...كما تم تقديم عرض حول القطب الجامعي للابتكار والتكنولوجياPUIT، وإبراز دوره في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي. وتضمن الإعلان عن نتائج مسابقة “U-INVENT 2025” التي تم نظمها القطب مؤخرا بهدف تشجيع الابتكار والإبداع لدى الباحثين الشبان.وقد تضمن برنامج الفعاليات جلسات علمية تناولت عدة محاور راهنة، منها تمويل البحث العلمي وطنياً ودولياً، وأخلاقيات البحث والنزاهة العلمية، وتقييم المشاريع البحثية.واختُتمت التظاهرة بتوزيع الجوائز وتكريم عدد من الباحثين المتميزين، حيث أُسندت الجائزة الاولى لأفضل اطروحة دكتوراه للباحثة درّة النجار من معهد باستور والثانية للباحث حسام الدين بلغوثي من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس والثالثة للباحثة امينة عنتيت من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. كما تحصلت الأستاذة سلوى السعيدي من كلية العلوم بتونس على جائزة أفضل عرض لمشروع بحث.وقد افتتحت فعاليات التظاهرة بمداخلات كل من رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة ورئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود، ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، كمال بن سعد، بحضور عدد هام من الأسماء البارزة في مجال البحث العلمي والإطارات الأكاديمية ومديري هياكل البحث والمنتمين اليها وشركاء الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي.