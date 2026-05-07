الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية يؤكد ان مؤسسته تطمح أن تجعل تونس وجهة للاستثمار في المجال

أكد الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية لشركة " Asteel Flash" نيكولاس دنيس، أن مؤسسته تطمح في أن تجعل تونس وجهة للاستثمار في الصناعات الإلكترونية في العالم خاصة مع توفر الكفاءات واليد العاملة المختصة، وذلك خلال اجتماع مع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري، الخميس .ومثل الاجتماع فرصة تم خلالها التطرق إلى نشاط الشركة وآفاقها الاستثمارية من خلال اعتزامها إنجاز مشروع توسعة في الفترة القادمة وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات في المجال.ومن جهته، نوه صلاح الزواري بدور الشركة في النهوض بصادرات القطاع مؤكدا حرص مصالح الوزارة على استقطاب كبرى الاستثمارات في المجال خاصة مع توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 .يشار إلى أن "استيل فلاش"،وهي شركة مصدرة كليا، منتصبة في تونس منذ 25 سنة وتشغل حاليا 1500 مهندسا وإطارا .