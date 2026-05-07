JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:31 Tunis

توزر: يوم إعلامي تحسيسي حول مكافحة عنكبوت الغبار بواحة حامة الجريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61db02282dc3d0.32249585_gpoqfhnmejlik.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 18:07 قراءة: 1 د, 47 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، اليوم الخميس، بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للتمور، والمركز الفني للتمور، يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة فلاحي واحة حامة الجريد حول مكافحة عنكبوت الغبار إيذانا بانطلاق سلسلة أيام إعلامية تهتم بالبرتوكول العلمي لمكافحة هذه الآفة بغاية تحسين جودة الإنتاج، وذلك بعد صدور منشور وزارة الفلاحة الذي يضبط تراتيب مكافحة عنكبوت الغبار بواحات النخيل.
وأوضح رئيس مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، بسام صميعي،أنّ هذا اليوم الإعلامي قدّم مختلف التراتيب وشفع بعملية بيضاء لكيفية خلط الدواء الخاص بمكافحة عنكبوت الغبار والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من طرف الفلاحين، فضلا عن التثبت في نوعية الدواء وجرعاته وتوقيت المداواة، حتى يكون ناجعا وذا فعالية يساهم في حماية الواحة من آفة عنكبوت الغبار ويحافظ على جودة الإنتاج.
وأبرز أنّ البرتوكول العلمي الذي يتم تنفيذه منذ عدة سنوات يبدأ بتنظيف الواحات والمداواة الوقائية الأولى لكامل الواحة وذلك خلال ثلاث أسابيع من انتهاء تلقيح العراجين أي بداية من منتصف شهر ماي، ثم المداواة الوقائية الثانية لعراجين التمر دون غيرها، لتأتي بعدها المداواة العلاجية باستعمال أدوية مرخص لها للحفاظ على إنتاج طبيعي وخال من الأدوية خاصة بالنسبة للتمور البيولوجية، مع ضرورة حضور الفلاح الدائم في مقسمه والمداواة التامة بكامل الواحة لضمان عدم انتقال العدوى من مقسم لآخر.

من جهتها، بيّنت كاهية مدير بالمجمع المهني المشترك للتمور، كريمة العياشي، أنّ المجمع يتولّى توفير مادة الكبريت المائي (البخارة) للقيام بالمداواة ويضعها على ذمة الفلاح مع تنظيم عملية توزيعها وفق منشور يؤكد على ضرورة الانتفاع بهذه المادة فقط بالنسبة لأصحاب الوضعية الجبائية القانونية، داعية إلى تقديم مطالب جماعية عن طريق مجامع التنمية الفلاحية لتيسير الحصول عليها.
وأشارت إلى أنّ المجمع يوفّر للموسم الفلاحي الحالي قرابة 90 طنّا من مادة الكبريت المائي مخصّصة لكامل مناطق الإنتاج في ولايات توزر وقبلي وقابس وقفصة، على أن تنتهي فترة التوزيع يوم 30 ماي الجاري، علما أنّ الأسعار مدعمة من الدولة وتتراوح بين 2500 مليم للكلغ الواحد للفلاح و2200 لفائدة المجامع.
وأشار عدد من الفلاحين، خلال فعاليات اليوم الإعلامي، أنّ مختلف الأنشطة التحسيسية ساهمت في بثّ وعي لدى الفلاح بضرورة المداواة وتنظيف الواحة، ما ساهم في الحد من ظهور الآفات بشكل لافت خاصة عنكبوت الغبار، مؤكدين أن المجهود جماعي بين كافة الفلاحين ويتطلب كذلك دعما من الجهات المعنية خاصة في ما يتعلّق بتوفير بعض الأدوية المجانية والمعدات التي لا تتوفر عادة لدى الفلاح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328828

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
28°-16
29°-17
28°-18
32°-17
  • Avoirs en devises 25167,8
  • (07/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,40391 DT
  • (07/05)
  • 1 $ = 2,87496 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/05)     2802,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/05)   28110 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>