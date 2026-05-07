الرابطة التونسية للفنون التشكيلية تنظم معرض "سرديات معاصرة" من 9 إلى 31 ماي

تنظم الرابطة التونسية للفنون التشكيلية، المعرض السنوي للفنون التشكيلية تحت عنوان "سرديات معاصرة" وذلك من 9 إلى 31 ماي 2026.

ويقام هذا المعرض بالفضاء الثقافي سانت كروا بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

ومن المنتظر أن يفتتح هذا المعرض على الساعة الخامسة مساء، يوم السبت المقبل، ويقدم للزوار وأحباء الفن التشكيلي "رؤى فنية تعكس روح العصر وتنبض بالإبداع التونسي".