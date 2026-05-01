باجة : اكثر من 300 مشارك يقطعون مسلكا فلاحيا مطلا على سد سيدى سالم في "يوم المشي للجميع"

قطع اكثر من 300 مشارك اليوم الجمعة، مسلكا فلاحيا مطلا على ضفاف سد سيدى سالم بمزوغة بتستور من ولاية باجة، بطول يفوق 4.5 كلمترا، وذلك في الدورة 13 ل"يوم المشي للجميع" الذى نظمه المكتب الجهوى للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة تحت شعار "المشي صحة وترفيه" بالتعاون مع مندوبيتي الشباب والرياضة والصحة بالجهة وعدد من مكونات المجتمع المدنى وفضاء خاص بمزوغة وعدد من الهياكل المحلية.وأفاد محسن النجومي رئيس المكتب الجهوى للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اختيار تنظيم الدورة 13 ليوم المشي للجميع بمسلك فلاحي مطل على ضفاف سد سيدى سالم يجمع بين المناظر الطبيعية للماء وحقول القمح والغابات لتمكين المشاركين من الترفيه واكتشاف طبيعة المنطقة إضافة الى تمكين المشاركين وخاصة منهم القادمين من خارج ولاية باجة من زيارة عدد من المعالم التاريخية والثقافية لمعتمدية تستور بعد المشي بالمسلك المذكور مثل دار حبيبة مسيكة وجامع الرحيبة .وأضاف أن المشاركين في هذا اليوم هم من كل الاعمار ومن الجنسين ومنهم جمعيات احباء المشي بكل من طبربة وماطر وحلق الوادى وأحباء المشي من تستور ومن مدينة باجة، وقال "إن المئات من المشاركين يرغبون سنويا في المشاركة في هذه التظاهرة لكن إشكاليات تكلفة النقل تحول دون ذلك خاصة أمام نقص موارد المنظمة".وبين عصام الولهازى مدير المستشفى المحلي بتستور لصحفية "وات" ان فريقا صحيا متكونا أساسا من طبيب وعدد من الممرضين قام بمناسبة يوم المشي للجميع بحملة لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري لفائدة المشاركين ولفائدة أهالي مزوغة إضافة إلى التأمين الصحي للتظاهرة، مبرزا دور رياضة المشي فى المحافظة على صحة كل الفئات العمرية.وعبر عدد من المشاركين في يوم المشي للجميع ل"وات" عن اعجابهم الكبير بالمسلك الذى خصص للدورة الحالية ليوم المشي معتبرين انه اكتشاف جميل خاصة مع تزامن التظاهرة مع فصل الربيع، وأكدوا أنهم يمارسون رياضة المشي اعتبارا لفوائدها الكبيرة الصحية والنفسية ولأنها تمكنهم من تبادل التجارب والتعرف على مناطق مختلفة وتمكنهم من تجديد نشاطهم.