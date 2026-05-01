القصرين : تدخلات ميدانية إثر أمطار غزيرة وتحذيرات لمستعملي الطريق

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 21:37
      
سجلت عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية، عشية اليوم الجمعة، نزول كميات هامة من الأمطار الغزيرة، ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة.

وفي هذا الإطار، تولّى فريق الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بعدد من الطرقات المتضررة، شملت الطريق الوطنية رقم 17 بين النقطتين الكيلومتريتين 224 و229، إلى جانب منطقة المنقار بمعتمدية القصرين الشمالية، فضلاً عن الطريق الجهوية رقم 182 بين النقطتين الكيلومتريتين 5 و12 وسط مدينة القصرين.


وتهدف هذه التدخلات إلى متابعة وضعية البنية التحتية للطرقات، وتأمين حركة الجولان، والتدخل السريع لإزالة العوائق المحتملة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار أو انجراف الأتربة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين.
ودعت المصالح الجهوية للتجهيز، عبر صفحتها، كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل، خاصة مع تواصل التقلبات الجوية ونزول كميات إضافية من الأمطار، مؤكدة أهمية الإلتزام بقواعد السلامة المرورية وتفادي المجازفة في المناطق التي قد تشهد تجمعات مائية أو انخفاضا في مستوى الرؤية.

ومن جهتها، شاركت مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في عمليات التدخل الميداني ضمن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، حيث ساهم أعوان الغابات في متابعة الوضع والتدخل عند الحاجة.
وشملت تدخلات فرق الغابات تنفيذ عمليات استجابة سريعة بعدد من المناطق المتضررة من  الأمطار الغزيرة ، إلى جانب المساهمة في شفط مياه الأمطار التي تسربت إلى بعض المنازل، في إطار التنسيق المشترك بين مختلف الهياكل الجهوية للتدخل والنجدة.
