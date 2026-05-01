كأس تونس لكرة اليد: الترجي يبلغ ربع النهائي بفوز عريض

برنامج بقية مباريات ثمن النهائي



تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، عقب فوزه اليوم الجمعة خارج قواعده على اتحاد منزل تميم بنتيجة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.وسيلاقي الترجي في الدور ربع النهائي، المقرر يوم السبت، الفائز من مواجهة النجم الرياضي الساحلي ونسر طبلبة، على أن تُجرى المباراة بقاعة الزواوي.* اتحاد منزل تميم – الترجي الرياضي التونسي:* سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية* نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار* اتحاد قرمدة – نادي ساقية الزيت* النجم الساحلي – نسر طبلبة* اتحاد صيادة – النادي الإفريقي* جمعية الحمامات – النادي الرياضي بهيبون* نادي قصور الساف – الملعب التونسي