كأس تونس لكرة اليد: الترجي يبلغ ربع النهائي بفوز عريض

تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، عقب فوزه اليوم الجمعة خارج قواعده على اتحاد منزل تميم بنتيجة 38-22، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وسيلاقي الترجي في الدور ربع النهائي، المقرر يوم السبت 9 ماي، الفائز من مواجهة النجم الرياضي الساحلي ونسر طبلبة، على أن تُجرى المباراة بقاعة الزواوي.


برنامج بقية مباريات ثمن النهائي

الجمعة 1 ماي 2026


* اتحاد منزل تميم – الترجي الرياضي التونسي: 22-38

السبت 2 ماي 2026

* سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية
* نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار
* اتحاد قرمدة – نادي ساقية الزيت
* النجم الساحلي – نسر طبلبة
* اتحاد صيادة – النادي الإفريقي
* جمعية الحمامات – النادي الرياضي بهيبون
* نادي قصور الساف – الملعب التونسي
