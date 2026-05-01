خطايا مالية بالجملة في بطولتي الرابطة الأولى والثانية
أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، جملة من العقوبات المالية شملت عددًا من أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية، حيث تراوحت الخطايا بين 500 دينار و10000 دينار، أغلبها بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير.
عقوبات بارزة في الرابطة الأولىشملت العقوبات عددًا من الأندية الكبرى، من بينها:
* النادي الإفريقي: خطية بـ 10000 دينار من أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهته مع شبيبة القيروان يوم 26 أفريل 2026.
* النجم الرياضي الساحلي: خطية بـ 7500 دينار بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات خلال لقاء مستقبل المرسى يوم 25 أفريل.
* النادي الرياضي البنزرتي: خطية بـ 7500 دينار لنفس السبب خلال مواجهته مع الترجي الرياضي التونسي يوم 26 أفريل 2026.
* النادي الرياضي الصفاقسي: خطية بـ 5000 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال لقاء الملعب التونسي يوم 26 أفريل.
عقوبات في الرابطة الثانيةكما طالت العقوبات عددًا من أندية الرابطة المحترفة الثانية:
* محيط قرقنة: 3000 + 4000 دينار مع توبيخ
* اتحاد بوسالم: 4500 دينار مع توبيخ
* مستقبل القصرين: 3000 دينار مع توبيخ
* تقدم ساقية الدائر: 2500 دينار مع توبيخ
* قوافل قفصة: 500 دينار مع توبيخ
