خطايا مالية بالجملة في بطولتي الرابطة الأولى والثانية

أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، جملة من العقوبات المالية شملت عددًا من أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية، حيث تراوحت الخطايا بين، أغلبها بسبب رمي المقذوفات من قبل الجماهير.شملت العقوبات عددًا من الأندية الكبرى، من بينها:* النادي الإفريقي: خطية بـمن أجل العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهته مع شبيبة القيروان يوم 26 أفريل 2026.* النجم الرياضي الساحلي: خطية بـبسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات خلال لقاء مستقبل المرسى يوم 25 أفريل.* النادي الرياضي البنزرتي: خطية بـلنفس السبب خلال مواجهته مع الترجي الرياضي التونسي يوم 26 أفريل 2026.* النادي الرياضي الصفاقسي: خطية بـبسبب رمي المقذوفات خلال لقاء الملعب التونسي يوم 26 أفريل.كما طالت العقوبات عددًا من أندية الرابطة المحترفة الثانية:* محيط قرقنة:مع توبيخ* اتحاد بوسالم:مع توبيخ* مستقبل القصرين:مع توبيخ* تقدم ساقية الدائر:مع توبيخ* قوافل قفصة:مع توبيخ