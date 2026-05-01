الرابطة المحترفة الثانية: اتحاد بوسالم ثالث النازلين الى رابطة الهواة مستوى أول

نزل اتحاد بوسالم الى رابطة الهواة مستوى أول (الرابطة الثالثة) اثر هزيمته اليوم الجمعة أمام مضيفه هلال الشابة بنتيجة 1 - 5 وفوز كوكب عقارب على ضيفه هلال مساكن بنتيجة 1 - 0  لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية الخاصة بالمجموعة الأولى.
وكان اتحاد بوسالم مطالبا بتحقيق الفوز وانتظار تعثر كوكب عقارب للابقاء على آماله في البقاء في الرابطة المحترفة الثانية الى غاية الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من السباق.
والتحق اتحاد بوسالم  بالملعب الافريقي بمنزل بورقيبة الذي نزل الى الرابطة الثالثة منذ الجولة الثالثة والعشرين.

يشار الى أنّه الى جانب اتحاد بوسالم والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة عن المجموعة الأولى، نزل أيضا أولمبيك سيدي بوزيد الى الرابطة الثالثة عن المجموعة الثانية.
يذكر ان صاحب المركز الأول  من مجموعتي الرابطة المحترفة الثانية سيصعدان مباشرة إلى الرابطة المحترفة الأولى، في حين يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث بطولة مصغرة من دورين اثنين لتحديد الفريق الثالث الذي سيصعد إلى الرابطة الأولى.
وقد انحصر الصعود عن المجموعة الأولى بين أمل حمام سوسة صاحب المركز الأول برصيد 50 نقطة مع اسبقية المواجهة المباشرة مع منافسه  نادي حمام الأنف صاحب المركز الثاني بـ 50 نقطة واتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، في حين انحصر الصعود في المجموعة الثانية بين تقدم ساقية الدائر صاحب المركز الأول بـ 52 نقطة والملعب القابسي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة في حين سيلعب مستقبل القصرين صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة البطولة المصغرة
