إقتصاد أخضر: جامعة النسيج تطلق طلب ترشح للمشاركة في معرض إيكوموندو

أعلنت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الجمعة، عن إطلاق طلب ترشح للمشاركة في المعرض الدولي للإقتصاد الأخضر والدائري "إيكوموندو 2026"، المزمع تنظيمه بمدينة ريميني الإيطالية، من 3 إلى 6 نوفمبر 2026.وتوجه هذه الدعوة، خاصة إلى المسؤولين عن إدارة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، والمهندسين، والخبراء التقنيين، والمسؤولين عن التجديد، والشركات الناشئة، إضافة إلى الفاعلين في مجال إعادة التدوير.وأكدت الجامعة أن هذا الحدث يعد منصة دولية مرجعية مخصصة للحلول البيئية المبتكرة.وستمكن هذه المشاركة المؤسسات والخبراء التونسيين من الإطلاع على أحدث الإبتكارات في مجال التكنولوجيات الخضراء، وتحديد حلول عملية في مجالات إعادة التدوير والمياه والطاقة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع خبراء دوليين ومهنيين في القطاع.